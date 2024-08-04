شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تفتح خزائنها للتعاقد مع لاعبين من القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت الأندية المصرية خزائنها في الوقت الحالي للتعاقد مع لاعبين سوبر في الميركاتو الصيفى، إلا أن الجميع غير وجهته الموسم الحالى بالتعاقد مع لاعبين من دورى المحترفين والقسم الثانى في إطار ترشيد النفقات، خاصة أن هناك بعض الأزمات المالية التي يعانى منها البعض، واقتناع البعض الآخر باقتراب المستوى الفني بين اللاعبين في الدرجة الأولى والثانية.



يأتي مسئولو مودرن سبورت على رأس الأندية التي تتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين القسم الثانى، حيث تعاقدوا مع محمد مسعد لاعب منتخب السويس وضياء السيد مهاجم المنصورة ومحمد صبرى مدافع وسط بروكسى، ومازال البحث جاريا عن لاعبين آخرين سيتم التعاقد معهم بعد نجاح الإدارة في التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين منذ صعود الفريق لدورى الأضواء .



يأتي الجونة كثانى الفرق التي تبرم صفقات في سرية تامة من القسم الثانى في ظل الميزانية الموضوعة من مجلس الإدارة ونجاح علاء عبد العال المدير الفني للفريق في انتقاء لاعبين جيدين من القسم الثانى وهو ما نجح فيه الموسم الحالي ببقاء ممثل البحر الأحمر بالدورى الممتاز بأقل الأمور المادية وبدون أسماء رنانة ، حيت تعاقد الفريق مع ثنائى الإنتاج الحربى حسن ياسين وإسلام جابر لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، في إطار تدعيم صفوف الفريق بصفقات جيدة استعدادا للموسم المقبل.



أما غزل المحلة أحد الصاعدين الجدد لدورى الأضواء فقد نجح في مراقبة العديد من اللاعبين الذين تألقوا أمامه بدورى المحترفين وراقبهم بشكل جيد وقام بالتعاقد معهم مثل حازم أبو سنة مهاجم لافيينا لمدة 4 سنوات ، وأحمد النفراوى حارس مرمى بتروجت لمدة 4 سنوات ، ومحمد أسامة لاعب لافيينا لمدة 4 سنوات.