شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى المتوقع أمام المقاولون.. رضا سليم والشحات وأبو علي في الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الأهلى نظيره المقاولون العرب فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري. ويتطلع أهلى كولر لمواصلة قطار انتصاراته الذى وصل لـ18 انتصارا متتاليا، وذلك ضمن خطة حسم لقب الدوري في الأمتار الأخيرة، وفي المقابل يفتش المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس عن الخروج بنتيجة إيجابية ضمن خطة الهروب من الهبوط للقسم الثانى.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاولون العرب مكوناً من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور.

وخط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - رضا سليم.