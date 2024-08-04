شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل ينافس 3 لاعبين على لقب هداف أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتنافس إبراهيم عادل، لاعب منتخب مصر الأولمبي، على لقب هداف الأولمبياد بعد بلوغ الفراعنة نصف نهائي منافسات كرة القدم فى أولمبياد باريس 2024، على حساب باراجواي، وقبل مواجهة فرنسا فى المربع الذهبي.

ويأتي عادل ضمن 4 لاعبين متواجدين فى المربع الذهبي يتنافسون على لقب الهداف وهم..

سفيان رحيمي - المغرب: 5 أهداف

إبراهيم عادل - مصر: 3 أهداف

فيرمين لوبيز - إسبانيا: 3 أهداف

جون فيليب ماتيتا - فرنسا: هدفين

وتحرك منتخب مصر الأولمبي ظهر أمس، السبت، إلى مدينة ليون بالقطار استعداداً لمواجهة فرنسا، المقرر لها العاشرة مساء بعد غد، الاثنين، في نصف نهائي أولمبياد باريس، وتستغرق الرحلة 4 ساعات.

وتأهلت مصر لنصف نهائي الأولمبياد بعد الفوز على باراجواي أمس، الجمعة، بركلات الجزاء الترجيحية عقب التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.

على صعيد متصل، يواجه 6 لاعبين بصفوف المنتخب الأولمبى خطر الغياب عن المباراة الختامية فى أولمبياد باريس 2024، وذلك حال تلقي أى منهم بطاقة صفراء فى مواجهة فرنسا بنصف نهائى البطولة.

وجاءت قائمة اللاعبين المهددين بالغياب عن المباراة الختامية للإيقاف كالتالي: "أحمد مصطفى زيزو، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد شحاتة، وأحمد عاطف، وأحمد عيد، وبلال مظهر"، وذلك حال تلقيهم بطاقة صفراء فى مواجهة فرنسا.

وضرب منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، موعداً مع فرنسا فى نصف نهائى أولمبياد باريس بعدما صعد الفريقان إلى هذا الدور، وذلك في تمام العاشرة مساء غداً الاثنين

وتعادل منتخب مصر الأولمبى مع باراجواى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الدور ربع النهائى لدورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024"، ولجأ الفريقان للوقت الإضافى لحسم بطاقة العبور لنصف النهائى وانتهى بنفس النتيجة ليحتكم الطرفان لركلات الترجيح والتى انتهت بفوز مصر 5-4.