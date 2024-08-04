الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته أمام المقاولون في الدوري الليلة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يستضيف ملعب ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، مواجهة الأهلي والمقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويسعى الأهلي لمواصلة قطار انتصاراته، الذى وصل لـ18 انتصارا متتاليا، ضمن خطة حسم لقب الدوري في الأمتار الأخيرة، فيما يبحث المقاولون عن الخروج بنتيجة إيجابية ضمن خطة الهروب من الهبوط للقسم الثانى.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم محتلا صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة بعدما لعب 29 مباراة، حقق الفوز فى 24 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 66 هدفاً وتلقت شباكه 24.

فيما يحتل المقاولون المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في عشرة مواجهات وخسر 16 مباراة، وسجل لاعبوه 31 هدف وتلقت شباكه 51.

سيناريوهات تتويج الأهلي بالدوري

ويتوج الأهلي باللقب المحلي في مباراة المقاولون العرب، بعدة سيناريوهات:

الأول: الفوز على الذئاب مع تعثر بيراميدز، سواء بالتعادل أو الخسارة أمام زد. وقتها سيرتفع رصيد الأهلي إلى 78 نقطة، ويتوقف رصيد بيراميدز عند 70 نقطة، أو يرتفع حال التعادل إلى 71 نقطة، ويتبقى أمام الفريق السماوي مباراتان فقط، وبالتالي لن يستطيع اللحاق بالأهلي.

الثاني: تعادل الأهلي مع المقاولون بجانب خسارة بيراميدز أمام زد، وفى هذه الحالة يحسم الفريق الأحمر أيضا لقب الدوري، لاتساع الفارق مع بيراميدز إلى 6 نقاط مع تفوق الأهلي بالمواجهات المباشرة (3-2 و1-0).

ويحتاج بيراميدز إلى معجزة للفوز باللقب، تتمثل في انتصاره خلال مبارياته المتبقية ليصل إلى 79 نقطة، بجانب حصد الأهلي 3 نقاط بحد أقصى من 5 مباريات.

ويتبقى للأهلي 5 مباريات وهي: المقاولون العرب وسموحة وزد وإنبي ومودرن سبورت، بينما يتبقى لبيراميدز 3 مباريات: زد والداخلية وطلائع الجيش.

على الجانب الآخر، يسعى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس لتحقيق الفوز الليلة لضمان البقاء بين الكبار في دوري الأضواء والشهرة بالموسم المقبل، ففي حالة الخسارة من الاهلى الليلة سيعلن هبوط ذئاب الجبل لدوري المحترفين بشكل رسمي برفقة فريق الداخلية قبل نهاية بطولة الدوري.

وفي حالة فوز المقاولون العرب على الأهلي، سيبقي على آماله في البقاء بالمسابقة في انتظار تعثر الفرق المتنافسة، بينما في حالة الهزيمة سيتأكد هبوط ذئاب الجبل رسمياً إلى القسم الثاني.

وفي حالة الخسارة أمام الأهلي، سيتوقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 25، وسيكون أمامه مباراتين فقط لرفع رصيده إلى 31 نقطة في حالة الفوز بهما، وهو نفس رصيد فريق فاركو صاحب الـ 31 نقطة في جدول المسابقة، وفي حالة العودة لفرق الأهداف سيكون الأمر لصالح الفريق البرتقالي.

وكان المقاولون وفاركو قد تعادلا في مواجهتي الدوري بهدف لمثله، في مباراتي الذهاب والإياب، بينما يصب فارق الأهداف في مصلحة فاركو، حيث أحرز الفريق البرتقالي 32 هدفاً واستقبل 43، بينما سجل المقاولون العرب 31 هدفاً واستقبل 51.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وكريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات ورضا سليم ووسام أبوعلى.

موعد المباراة

تنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة

تذاع مباراة الأهلي والمقاولون عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لمباريات مسابقة الدوري الممتاز، وتحديدًا فضائية أون تايم سبورتس 1.