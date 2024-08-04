الامارات | محمد صلاح كابتن ليفربول يقود الريدز للفوز على مانشستر يونايتد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 3/0، في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين على ملعب "ويليامز بريس"، في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للموسم الجديد.

وللمباراة الثالثة على التوالي قائدا للفريق شارك محمد صلاح أساسياً منذ بداية المباراة، حتى الدقيقة 66، بينما افتتح فابيو كارفاليو التسجيل لصالح ليفربول عند الدقيقة 10 من صناعة ديوجو جوتا، بعدما نجح في مراوغة كاسيمرو ثم التسديد بالقدم اليسرى في مرمى أونانا.

وبصناعة رائعة من النجم محمد صلاح، تمكن كورتيس جونز من تسجيل الهدف الثاني في شباك مانشستر يونايتد بحلول الدقيقة 36، وفي الشوط الثاني ومع الدقائق الأولى، ومع الدقيقة 61، أحرز كوستاس تسيميكاس هدف ليفربول الثالث، بعد متابعته لتسديدة ديوجو جوتا التي تصدى لها أونانا، لتصل الكرة إلى اللاعب اليوناني ليضع الكرة بالشباك.

ولم يخض محمد صلاح المباراة بأكملها، حيث أجرى آرني سلوت عدة تغييرات في الدقيقة 65، وخرج المصري وسط تحية الجماهير الحاضرة في الملعب.

ويواجه فريق ليفربول فريق إشبيلية يوم الأحد المقبل، 11 أغسطس، على ملعب "أنفيلد".