شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مدربين على قائمة الانتظار قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وينتهى الموسم الكروى الحالي، ويبدأ مسئولو بعض الأندية التفكير فى إمكانية تغيير الأجهزة الفنية قبل بداية منافسات الموسم الجديد، الذى من المقرر أن يبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وشهدت قائمة المدربين الحاليين الذى لم يتواجدوا فى تدريب أحد الأندية حاليا كلا من/

طارق العشرى

رحل طارق العشرى المدير الفني عن تدريب فريق الاتحاد السكندرى بسبب سوء النتائج وتعيين أحمد سارى بديلا له. وخاض العشري مع الفريق 33 مباراة، 27 في الدوري الممتاز، و5 لقاءات بكأس الرابطة، ومباراة وحيدة بكأس مصر، وحقق الفوز في 13 وخسر 9 لقاءات.

تقدم تامر مصطفى باستقالته من تدريب مودرن سبورت بسبب تراجع نتائج الفريق، وتعيين طلعت يوسف بديلا له، حيث تولى تامر مصطفى تدريب الفريق فى 7 فبراير الماضي، خلفًا لحسام حسن في ثاني تجاربه هذا الموسم بعد إنبي الذي رحل عنه فى يناير الماضي.

ورحل تامر مصطفى بعد 95 يومًا، خاض خلالها 15 مباراة، وحقق الفوز في 3 مباريات، وخسر 3 أخرى، وتعادل فى 9 مباريات.

مؤمن سليمان

رحل مؤمن سليمان عن فريق الشرطة العراقى منذ أيام قليلة رغم إسهاماته التي أدت إلى التتويج بالدوري والكأس المحليين فى موسم 2023-2024.