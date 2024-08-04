شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلي والمقاولون العرب فى الدوري قبل لقاء الليلة؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 أغسطس 2024 11:00 ص

يستعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر لمواجهة المقاولون العرب، اليوم الأحد، فى الدوري المصري ضمن خطة حسم التتويج باللقب.

ويحتل الاهلى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 24 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 66 هدفاً وتلقت شباكه 24.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في عشرة مواجهات وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 51.

وعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة البنك االاهلى لضمان تحقيق انتصار جديد على المقاولون العرب ضمن خطة التتويج باللقب.

فاز الأهلى على البنك الأهلى بهدف دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل المقاولون العرب مع سيراميكا بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمقاولون العرب في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.