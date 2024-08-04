شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء إنذارات لاعبى منتخب مصر قبل مواجهة فرنسا بنصف نهائى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، خبراً ساراً قبل مباراة فرنسا غداً فى نصف نهائى أولمبياد باريس 2024 ، بعدما أبلغته اللجنة المنظمة بإلغاء الإنذارات عقب نهاية مباريات الدور ربع نهائي أمام باراجواى.

وكان هناك 6 لاعبين مهددون بالإيقاف حال حصولهم على الإنذار الثانى غدا، وهم أحمد نبيل "كوكا"، أحمد سيد "زيزو"، أحمد عاطف "قطة"، أحمد عيد، محمد شحاتة، بلال مظهر.

وقال محمود حرب إدارى المنتخب، إن جميع البطاقات الصفراء تم إلغاؤها عقب نهاية مباراة باراجواي، ونهاية الدور ربع النهائى.

واحتفلت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بتأهل المنتخب إلى نصف نهائى أولمبياد باريس على حساب باراجواى.

ونشرت الصفحة الرسمية أرقاما مميزة حققها المنتخب، وهى تصدر المجموعة لأول مرة في تاريخ مشاركات مصر بالأولمبياد والفوز على إسبانيا لأول مرة في مباراة رسمية والتأهل لنصف نهائي الأولمبياد لأول مرة منذ 60 عاما.