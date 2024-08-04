شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على المقاولون فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الأهلى نظيره المقاولون العرب فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.30 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للمقاولون العرب 5.33 مليون يورو.

ويتطلع أهلى كولر لمواصلة قطار انتصاراته الذى وصل لـ18 انتصارا متتاليا ضمن خطة حسم لقب الدوري في الأمتار الأخيرة، وفى المقابل يفتش المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس عن الخروج بنتيجة إيجابية ضمن خطة الهروب من الهبوط للقسم الثانى.

ورفع الأهلي رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الدوري المصري بعد فوزه على البنك الأهلى بهدف دون رد سجله وسام أبو على، بعد خوضه 29 مباراة، متفوقا بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي لعب 31 لقاء.

وبات الأهلي على بعد 4 نقاط فقط من الاحتفاظ بلقب الدوري للنسخة الثانية على التوالي، حيث سيعني وصوله إلى النقطة 79 حسم تتويجه بالمسابقة رسميا هذا الموسم، بغض النظر عن نتائج أقرب ملاحقيه بيراميدز.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 3 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 66 هدفا وتلقت شباكه 24.