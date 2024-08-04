الامارات | إنتر ميامي يسقط لأول مرة في غياب ميسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سقط فريق إنتر ميامي الأميركي حامل اللقب على أرضه أمام تيغريس المكسيكي، في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية لكرة القدم، في ظل غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإصابة.

وتلقّى الفريق الأميركي خسارته الأولى بعد ثلاث انتصاراتٍ متتالية ضمن جميع المسابقات، فتخلّى عن صدارة المجموعة لصالح منافسه الذي حقق انتصاره الرابع توالياً في المسابقة والدوري.

سجّل الأرجنتيني خوان فرانسيسكو برونيتا (18) وخوان بابلو فيغون (84) لتيغريس، والإكوادوري ليوناردو كامبانا (74 من ركلة جزاء) لإنتر ميامي.

وغاب ميسي المتوّج بكوبا أميركا 2024 وكأس العالم 2022، عن المواجهة بسبب إصابة في كاحله الأيمن، وكان مدربه ومواطنه المدرب خيراردو مارتينو أشار الجمعة إلى أنه يتعافى منها.

وقال مارتينو، "إن ميسي لم يعد يرتدي حذاء المشي الطبي، لكنّه لم ينضم إلى زملائه بعد في التدريب، بل يعمل مع المدربين على علاج الإصابة".

على الرغم من الخسارة، تأهّل إنتر ميامي إلى الدور الثاني ومن المتوقّع أن يواجه باتشوكا المكسيكي، بطل دوري أبطال كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي).

يتألف الدور الأول من البطولة من 15 مجموعة من ثلاثة فرق، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى مرحلة خروج المغلوب للانضمام إلى بطلي الدوري الأميركي والمكسيكي كولومبوس كرو وكلوب أميركا.