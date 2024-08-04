شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول لحاق أحمد عيد بمباراة المنتخب الأولمبي أمام فرنسا غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحوم الشكوك في بعثة المنتخب الأولمبي بباريس حول قدرة أحمد عيد، الظهير الأيمن للمنتخب، على اللحاق بمواجهة فرنسا غداً بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية، حيث يخضع اللاعب لبرنامج علاجي مكثف خلال الساعات الراهنة.

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي بنظيره الفرنسي غدا، الاثنين، في نصف النهائي لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى نصف نهائي الأولمبياد بالفوز على باراجواي بفضل ركلات الترجيح (5-4)، عقب نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1)، بينما تأهلت فرنسا إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 لكرة القدم بعد الفوز على الأرجنتين بنتيجة (1-0).



وواصل البرازيلي ميكالى ، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، أرقامه المميزة مع الفراعنة الصغار خلال الفترة التى قضاها في تدريب الفريق، فعلى مدار مشواره الرسمي مع منتخب مصر اهتزت شباك الفراعنة 3 مرات فقط.



وخاض منتخب مصر الأولمبى مع ميكالى 13 مباراة رسمية، منها 10 مباريات خرج المنتخب بشباك نظيفة "كلين شيت".