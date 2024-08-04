شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. تعرف على منافس فراعنة اليد فى ربع النهائى والان مع تفاصيل الخبر

احتل المنتخب الوطني لكرة اليد وصافة المجموعة الثانية بعد الفوز على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 34-27 فى ختام دور المجموعات برصيد 7 نقاط، حتى الآن، فى أولمبياد باريس 2024، بعد ضمان التأهل لربع النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 26-25، قبل مواجهة الدنمارك أمام النرويج.

وفى حال استمرار الفراعنة فى الوصافة بعد انتهاء لقاء النرويج والدنمارك، فى الثامنة مساء اليوم الأحد، بفوز الأخير سيلتقى منتخب مصر مع ثالث المجموعة الأولى التى تضم "السويد وألمانيا وسلوفينيا وإسبانيا وكرواتيا واليابان"، وفى حال فوز النرويج واحتلال مصرالمركز الثالث سيلتقى المنتخب المصرى مع ثانى المجموعة الأولى.

ونجح منتخب مصر لرجال كرة اليد الوصول للنقطة السابعة بدور المجموعات بعد الفوز على الأرجنتين فى ختام مواجهاته بالدور الأول بـ أولمبياد باريس.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية أمام المجر بنتيجة 35 - 32، قبل أن يخسر أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27، فى ثانى مواجهاته، ثم التعادل مع فرنسا صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 26-26 فى ثالث مواجهات الأولمبياد، وبعدها استعادة الانتصارات أمام النرويج 26/25.