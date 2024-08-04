شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يفرض حظرا إعلاميا على لاعبي المنتخب قبل ربع نهائي أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

قرر اتحاد كرة اليد ، برئاسة محمد الأمين، فرض حظر إعلامي على لاعبي منتخب مصر لكرة اليد قبل انطلاق منافسات ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية وتستمر حتى يوم 11 أغسطس الجاري.

وأصدر اتحاد كرة اليد قرارا بمنع اللاعبين من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية من أجل فرض حالة من التركيز قبل مواجهة الدور ربع النهائي.

وكان المنتخب قد حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب المجر، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام منتخب الدنمارك، ثم تعادل في الجولة الثالثة أمام أصحاب الأرض منتخب فرنسا، وفاز في الجولة الرابعة أمام منتخب النرويج، وفاز فى الجولة الخامسة على منتخب الأرجنتين 34 ـ 27.