تراشق بين أحمد حسن والتوأم بسبب الدوري ومنتخب مصر.. ما القصة؟

الشارقة - اميمة ياسر -

اندلعت أزمة أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق، وحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب.

بداية القصة عندما انتقد أحمد حسن، عبر برنامج «الكابتن» والمذاع عبر فضائية «dmc»، الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن عدم متابعته للاعبين المحليين خلال مباريات الدوري الممتاز، قبل معسكر الفراعنة المقبل الذي سينطلق في نهاية شهر أغسطس استعدادًا لمواجهتيّ كاب فردي وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا.

أول تعليق من إبراهيم حسن

وردا على انتقاد أحمد حسن، شن إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطني، هجوما على "الصقر" في تصريحات عبر فضائية «أون تايم سبورتس».

وقال إبراهيم حسن: «أحمد حسن طالع بيتكلم في البرنامج بيقول (مفيش متابعة من الجهاز الفني لمنتخب مصر لمباريات الدوري الأخيرة)، بناء على إيه بيتكلم؟، هل إنت عايز تعلي البرنامج بتاعك تجيب سيرة حسام وإبراهيم حسن؟».

وأضاف إبراهيم حسن: «لازم يبقى في احترام وفي نظام، ولازم تحترموا كيان منتخب مصر ومنظومة الجهاز الفني المسؤولة عن المنتخب».

وأكمل: «لو عايز حاجة ابعتلي اسألني، لكن عايز تعلي فقرة في البرنامج بتاعك على حساب الجهاز الفني لمنتخب مصر!. للأسف هي ماشية كده».

وتابع إبراهيم حسن: «احنا مش مستنيين حد يقولنا نتابع مين ونعمل إيه، إحنا عارفين بنعمل إيه، المباريات الأخيرة تقام في توقيت واحد، الجهاز المعاون بيعمل تقريره وبيرسله للكابتن حسام حسن».

واختتم: «بطمن أحمد حسن، إحنا عارفين شغلنا كويس أوي، واحنا مشكلتنا إن حياتنا شغلنا، إحنا مش بنشتغل في بزنس وبرنامج وعضو مجلس إدارة كل ده في وقت واحد وماسك مدير فني، إحنا طول عمرنا متفرغين لشغلنا».

أحمد حسن يرد

من جانبه، رد أحمد حسن على هجوم التوأم عليه، حيث قال عبر برنامج "الكابتن" المذاع على قناة «dmc»: «أنا لو مش هتكلم على المنتخب وجهازه، هتكلم على مين؟، أنتم على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني ومن الطبيعي أن أتحدث عن ذلك وأنا لم انتقد إبراهيم حسن بشخصه، ولا أرى ما قلته يعد هجوم صدر مني تجاهه».

وتابع "الصقر": «هل لكي أتحدث عن المنتخب أخد إذن منك؟، أو اتقدم بطلب لاتحاد الكرة بشأن الحديث عن المنتخب؟"، مؤكدا أن المتابعة في الملعب غير التليفزيون، وكل الكشافيين والمدربين ومحلليين الأداء يشاهدون اللاعبين داخل الملعب وليس عبر شاشات التليفزيون.

وأكمل القائد السابق لمنتخب مصر: «علاقته جيدة مع الجميع وتواجد مع حسام حسن منذ عدة أسابيع ودار بيننا حوار رائع وتمنيت له التوفيق في مهمته المقبلة».

واختتم أحمد حسن: «إبراهيم حسن قال أن نص تاريخ بطولات مصر على يد الكابتن حسام حسن، ولو هي بتمشي كده يبقى أنا حققت ثلثين نجاحات منتخب مصر، وكمان كنت مؤثر في الـ 4 بطولات، وأنا أحد قادة منتخب مصر التاريخيين، لو هي بتمشي بالأرقام دي».