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بالفوز على الأرجنتين.. منتخب مصر لكرة اليد يؤكد تأهله لربع نهائي أولمبياد باريس 2024

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الشارقة - اميمة ياسر -    

نجح منتخب مصر لكرة اليد في تحقيق فوز كبير على نظيره الأرجنتين بنتيجة 34-27 فى ختام دور المجموعات لتحديد مراكز مجموعته فى أولمبياد باريس 2024 ، بعد ضمان التأهل إلى ربع النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 26-25 .

وكان الشوط الأول قد انتهى بنتيجة 15- 14 لصالح منتخب الأرجنتين، وسط نجاح منتخب اليد فى العودة للتقدم فى الشوط الثانى.

ومن المقرر أن يتحدد ترتيب المجموعة النهائى عقب مواجهة النرويج أمام الدنمارك في الثامنة مساء اليوم الأحد.

وبهذه النتيجة، وصل منتخب مصر لرجال كرة اليد للنقطة السابعة بدور المجموعات بعد الفوز على اللآرجنين فى ختام مواجهاته بالدور الأول بأولمبياد باريس.

وكان منتخب مصر لكرة اليد قد فاز في أولى مبارياته أمام المجر بنتيجة 35 - 32، قبل أن يخسر أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27، فى ثانى مواجهاته، ثم التعادل مع فرنسا صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 26-26 فى ثالث مواجهات الأولمبياد، وبعدها استعادة الانتصارات أمام النرويج 26/25.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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