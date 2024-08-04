شكرا لقرائتكم خبر تركي آل الشيخ يعلن من لوس انجلوس بعد نجاح النسخة الأولى من "RIYADH SEASON CARD": النزالات في الولايات المتحدة ستتكرر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، أن “RIYADH SEASON CARD”، الذي اختتم صباح اليوم (بتوقيت السعودية) وأقيم في لوس أنجلوس للمرة الأولى خارج المملكة، لن يكون الأخير، وأنه سيتكرر مراراً سواءً في كاليفورنيا حيث يقام الآن، أو في ولايات أخرى.

ووعد بالعديد من النزالات القوية في السعودية أو خارجها، حيث كشف عن تقديم عرض لنزال قوي وتحدٍ مثير للملاكم المكسيكيسول الفاريز (كانيلو) لمواجهة تيرنس كروفورد أو فيرجيل أورتيزجونيور، قائلاً: “إن كان ذكياً فليقبل العرض”.

وعلى هامش النزال، جرى الإعلان عن وضع اسم معالي المستشار تركي آل الشيخ في قاعة مشاهير الملاكمة الدولية فينيفادا التي تُعنى بتكريم الملاكمين والمدربين وغيرهم منالمساهمين في رياضة الملاكمة في جميع أنحاء العالم.

حيثقدم له أسطورتي الملاكمة أوسكار دي لاهويا وروبرتو دوراندرعاً تكريمية، وفي تعليق له قال آل الشيخ: “الملاكمة في قلبي”، شاكراً لهم هذه المبادرة.



تلى ذلك وصلة غنائية لمغني الراب الأمريكي الشهير إيمينيم ألهبت حماس الجمهور الكبير.

عُزف بعدها النشيد الوطني السعودي، والأوزبكي، والأمريكي على التوالي.



بعدها دخل بطلا النزال الرئيسي، الأوزبكي إسرائيل مادريموف والأمريكي تيرنس كروفورد، إلى الحلبة لخوض نزالمنتظر كانا فيه متقاربين إلى حد كبير في الأداء، ولكن قرارالحكام حسم الفوز لصالح كروفورد بالإجماع، ليتسلم حزام WBA للوزن المتوسط ويصبح بطل العالم في أربع أوزانرسمية.



وفي النزال الذي حضره عدد كبير من أساطير الملاكمة ونجومالرياضة في الولايات المتحدة ونجوم هوليوود، إضافة إلىجمهور كبير امتلأت به مدرجات BMO STADIUM، بدأت النزالات بتعادل كل من الملاكم السعودي زياد المعيوفوالأمريكي ميشيل بولك بقرار جميع الحكام.

فيما فاز ستيفنيلسون بالضربة القاضية في الجولة الخامسة ضد ماركوسفاسكويز الذي سجل أول خسارة في مسيرته.

بينما حققالكوبي أندي كروز انتصاراً بالضربة القاضية ضد المكسيكيأنطونيو موران.



وفي المواجهة بين الكوبي ديفيد موريل والأمريكي راديفوييكالايدزيتش، نجح الأول بقرار بالإجماع في الحصول على حزام رابطة الملاكمة العالمية (WBA) للوزن الخفيف الثقيل،وذلك بعد 12 جولة شهدت الكثير من التحفظ والحذر من كلاالملاكمين.



وفي نزال مثير كعادة نزالات الوزن الثقيل، أسقط الكونغوليمارتن باكولي خصمه الملاكم الأمريكي جارد أندرسون أربعمرات طوال خمس جولات حتى قرر الحكم منح الفوز للملاكم القادم من أفريقيا بقرار الضربة القاضية، بعد عدة محاولات من أندرسون للنهوض في كل مرة حيث أبدى جسارة كبيرة طوال النزال.

وفي نزال آخر جمع بين آندي رويز وجاريل ميلر،جاءت النتيجة متكافئة بالتعادل.

وبعد 12 جولة، فاز المكسيكي خوسيه فالينزويلا بقرار الحكامعلى مواطنه إسحاق كروز ليحصل على حزام رابطة الملاكمة العالمية للوزن الخفيف.