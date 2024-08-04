الامارات | الفجيرة للفنون القتالية يحرز 10 ميداليات تايكواندو في بطولة الاردن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضاف نادي الفجيرة للفنون القتالية انجازا جديدا إلى سجل إنجازاته الدولية وذلك بعد أن فاز لاعبيه بـ 10 ميداليات ملونة، وكأسي أفضل لاعبة وأفضل مدرب خلال مشاركته في بطولة الأردن المفتوحة للتايكواندو والتي أقيمت في مدينة أربد، على مدار ثلاثة أيام واختتمت يوم أمس السبت.

وتنوعت الميداليات بين 4 ذهبيات وفضيتان و4 ميداليات برونزية