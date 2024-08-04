الكشف عن حكم مباراة مصر وفرنسا بأولمبياد باريس 2024

يقود الحكم الهندوراسي سعيد مارتينيز مباراة منتخب مصر الاوليمبي المقرر لها غدًا الاثنين ضمن مباريات نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وحسم المنتخب المصري تأهله لنصف نهائي أولمبياد باريس وذلك بعد الفوز على نظيره باراجواي بركلات الجزاء الترجيحية، فيما تأهلت فرنسا لنصف النهائي عقب الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد.

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وجاء طاقم حكام مصر وفرنسا بنصف نهائي أولمبياد باريس كالتالي:

حكم ساحة: هيكتور سعيد مارتينيز.

حكم مساعد أول: والتر لوبيز.

حكم مساعد ثاني: كريستيان راميريز.

الحكم الرابع: درو فيشر.

الحكم المساعد الاحتياطي: مايكل بارويجين.

يُذكر أن المنتخب الفرنسي كان قد تأهل لنصف نهائي أولمبياد باريس 2024، وذلك عقب فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في مباراة ربع النهائي.

ويعد المنتخب المصري الأوليمبي هو صاحب الرقم القياسي في إفريقيا والشرق الأوسط كأكثر المنتخبات مشاركة في الأولمبياد برصيد 13 مرة من قبل، كما سبق التأهل نصف نهائي البطولة ثلاث مرات من قبل.