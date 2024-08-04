مستجدات مفاوضات الزمالك لضم بن شرقي

ما زال الحديث داخل أروقة نادي الزمالك يدور حول موقف بن شرقي من العودة للأبيض ومستجدات المفاوضات بين النادي واللاعب

ورحل أشرف بن شرقي عن صفوف الريان القطري بنهاية الموسم الأخير، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع الفريق القطري.

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وفتح مسئولو نادي الزمالك خط المفاوضات مع النجم المغربي؛ وذلك تمهيدًا لضمه إلى الفريق الأبيض خلال الموسم المقبل.

وأبدى الدولي المغربي أشرف بن شرقي موافقته على تقليل راتبه مع نادي الزمالك في الموسم الجديد، خاصة وأنه كان قد طلب الحصول على مبلغ 1.5 مليون دولار في الموسم الواحد.

وكان مسئولو نادي الزمالك قد أنهوا أزمة القيد المفروضة على النادي بدفع جزء من مستحقات المغربي خالد بوطيب، مع الاتفاق على جدولة الجزء المستحق على دفعات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره إنبي مساء غدًا الاثنين، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.