موقف الجزيري من تجديد عقده مع الزمالك

بدأ مسئولو نادي الزمالك في فتح ملف التجديد لعدد من نجوم الفريق الذين تنتهي عقودهم مع الفريق الأبيض خلال الفترة القادمة، والذي يأتي على رأسهم التونسي سيف الدين الجزيري.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد سيف الدين الجزيري مع نادي الزمالك في صيف العام المقبل، حيث يحق له الانضمام إلى أي ناد بنهاية الموسم المقبل.

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وفتح مسئولو نادي الزمالك خط الاتصالات مع وكيل الجزيري من أجل تجديد عقد النجم التونسي مع الأبيض خلال الفترة القادمة، خاصة وأن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز طالب بتجديد عقد اللاعب مع الفريق لكونه أحد العناصر الأساسية بشكيل الأبيض.

وأبدى الجزيري موافقته المبدأية على تجديد تعاقده مع الزمالك خلال الفترة القادمة، لشعوره بالراحة ضمن صفوف الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إنبي غدًا الاثنين، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ22.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، حصدها الأبيض من 30 مباراة.