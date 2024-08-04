منتخب مصر لكرة اليد يهزم الأرجنتين ويتأهل لربع نهائي أولمبياد باريس 2024

حقق منتخب مصر لكرة اليد الفوز على نظيره الأرجنتين بنتيجة 34-27 ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لأولمبياد باريس 2024.

وحسم المنتخب المصري لكرة اليد تأهله لربع نهائي أولمبياد باريس بتخطيه دور المجموعات، حيث تفوق على منتخبات الأرجنتين والنرويج والمجر، والتعادل مع فرنسا فيما خسر من الدنمارك.

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وينتظر المنتخب المصري لكرة اليد نتائج باقي المجموعة؛ وذلك من أجل تحديد ترتيبه النهائي في المجموعة، حيث يحتل وصافة مجموعته خلف الدنمارك.

ومن المقرر أن يصعد أول أربع مراكز في كل مجموعة لدور ربع النهائي، حيث ضمن منتخبي مصر والدنمارك تأهلهم للدور التالي من البطولة.

وسبق لمنتخب مصر لكرة اليد وأن شارك في الأولمبياد ثمان مرات من قبل، آخرها كان عام 2020.

وتضم قائمة منتخب اليد 14 لاعبًا وهم:

كريم هنداوى – محمد على – ابراهيم المصرى – عبد الرحمن فيصل – محمد طارق – يحيى خالد-يحيى الدرع – سيف الدرع – مهاب سعيد – أحمد هشام دودو- أحمد عادل – على زين- محمد سند- عمر بكار.

فيما ضمت قائمة الاحتياط كلا من: محمد عصام الطيار – خالد وليد – أكرم يسري.