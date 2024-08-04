ميكالي يوجه رسالة إلى الشعب المصري قبل مواجهة فرنسا بأولمبياد باريس

وجه البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي رسالة إلى الشعب المصري قبل مواجهة نظيره الفرنسي غدًا الاثنين، ضمن مباريات نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وحسم المنتخب المصري تأهله لنصف نهائي أولمبياد باريس، وذلك بعد الفوز على نظيره باراجواي بركلات الجزاء الترجيحية، فيما تأهلت فرنسا لنصف النهائي عقب الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد.

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وقال ميكالي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري: “أنا سعيد بالوصول لنصف النهائي، سنواصل القتال من أجل مصر”.

واختتم ميكالي: “هدفنا هو إسعاد الشعب المصري، حلم الميدالية الأولمبية لا يزال ممكنا وسنفعل كل شيء من أجل تحقيقه”.

وسبق للمنتخب المصري الأوليمبي وأن شارك في الأولمبياد 13 مرة من قبل، فهو أكثر منتخب عربي وإفريقي مشاركة في البطولة، كما سبق له الوصول للمربع الذهبي ثلاث مرات من قبل.