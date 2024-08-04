موعد مباراة منتخب مصر لليد ضد الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - يختتم المنتخب الوطني المصري لكرة اليد، مباريات المجموعة بمواجهة نظيره منتخب الأرجنتين في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس حاليا.

موعد مباراة مصر والأرجنتين لكرة اليد

وتنطلق مباراة مصر والأرجنتين، اليوم الأحد في الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من المجموعة الثانية في أولمبياد باريس.

وضمن المنتخب المصري الصعود بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي قبل هذه المباراة، حيث يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 5 نقاط، بعد الفوز على المجر والنرويج، والتعادل مع فرنسا، والخسارة أمام الدنمارك.

القناة الناقلة لمباراة مصر والأجنتين لكرة اليد

وتقرر أن تنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره الارجنتين، في الثانية عشر ظهر اليوم الأحد، عبر قناة beIN SPORTS 4 الناقل الحصري لمباريات البطولة في الشرق الأوسط.

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