منتخب مصر لليد يكتسح الأرجنتين ويؤكد صعوده لربع نهائي أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح المنتخب الوطني المصري، في تحقيق فوز كبير على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 34-27 خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل في ختام دور المجموعات لبطولة دورة الألعاب الأولمبية التي تقام حاليا في باريس.

وضمن المنتخب الوطني المصري التأهل إلى الدور ربع النهائي قبل هذه المباراة، حيث كان يحتل المركز الثالث بعد الفوز في المباراة الماضية على حساب نظيره النرويجي، وبعد الفوز ضمن التأهل في وصافة المجموعة.

بداية الشوط الأول من مباراة مصر والأرجنتين:

-هدف أول للأرجنتين بعد تصويبة قوية ارتدت من القائم ثم متابعة من الجناح الايسر وسدد قوية في داخل المرمى

-علي زين يسدد كرة قوية من خارج الـ6 متر ويسجل هدف التعادل لمصر

-هدف للأرجنتين من الجانب الأيمن

-مصر ترد سريعا وإبراهيم المصري يسجل هدف التعادل لمصر بعد تمريرة من يحيي خالد

-هدف للأرجنتين من الجانب الأيمن

-مصر ترد سريعا وإبراهيم المصري يسجل هدف التعادل لمصر بعد تمريرة من يحيي خالد

-الأرجنتين تسجل الهدف الرابع ثم محمد سند يتعادل من على الدائرة والنتيجة 4-4

-فاست بريك لصالح مصر وسند يسجل الهدف الخامس

-الأرجنتين تتعادل من جديد بعد اختراق ثم يسجل الباك الهدف الخامس والنتيجة 5-5

-هجمة لمنتخب مصر ضائعة والأرجنتين ترد سريعا من خلال الدائرة بعد التسجيل من على الدائرة والنتيجة 6-5 للأرجنتين

-تصويبة قوية من لاعب الأرجنتين من خارج الـ9 متر تدخل هدف والأرجنتين تتقدم بفارق هدفين

-هجمة ضائعة من منتخب مصر بعد أن تصدى لها حارس الأرجنتين

-القائم يتصدى تصويبة قوية من يحيي خالد

-الأرجنتين توسع الفارق وتسجل من اختراق من على الدائرة والنتيجة تقدم الأرجنتين 8-5

-الأرجنتين تسجل الهدف الـ9

-إبراهيم المصري يرد ويسجل السادس

-لاعب الأرجنتين يسدد كرة قوية يتصدى لها كريم هنداوي

-هجمتين ضائعتين من منتخب مصر آخرهم كانت من سند يتصدى لها حارس الأرجنتين

-علي زين يسجل من خارج الـ6 متر والفارق يتقلص إلى هدفين والنتيجة 9-7

الأرجنتين تسجل الرمية الجزائية والفارق يتسع إلى 3 أهداف والنتيجة 10-7

-تصويبة قوية من الأرجنتين والهدف الـ11 ثم علي زين يرد ويسجل الهدف الـ8 لمصر

-سيف الدرع يسجل من خارج الـ9 متر والفارق يتقلص إلى هدفين

-الأرجنتين تسجل الهدف الـ12 ثم مصر ترد وتسجل الهدف الـ10 لها عن طريق سيف الدرع

-انتهاء الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

-علي زين يسجل الهدف الـ15 لمصر بعد تسديدة من خارج الـ6 متر

-الأرجنتين تسجل من على الدائرة وتتقدم ثم يرد يحيى الدرع ويسجل التعادل لمصر والنتيجة 16-16

-يحيي خالد يسجل الهدف الـ17 لمصر ثم سيف الدرع يسجل الهدف الـ18

-هجمة سريعة لمنتخب مصر ويحيي خالد يسجل الهدف الـ19 لمصر

-الجناح الأيمن للأرجنتين يتوغل ويسجل الهدف الـ17 للأرجنتين

-الأرجنتين تعود سريعا وتسجل الهدف الـ18 وبعدها تشجل هدف آخر وتتعادل والنتيجة 19-19

-سيف الدرع يسجل رمية جزائية ومصر تتقدم من جديد

-الأرجنتين تتعادل من جديد بعد تصويبة قوية

-الأرجنتين تتقدم من جديد والنتيجة 22-21

-أحمد هشام دودو يدرك التعادل لمصر بعد تصويبة قوية والنتيجة التعادل 22-22

-مصر تتقدم مرة أخرى بفارق هدفين

-الأرجنتين تسجل من على الدائرة والفارق يتقلص إلى هدف

-سيف الدرع يسجل الرمية الجزائية لمصر

-أحمد هشام دودو يسجل الهدف الـ26 لمصر والفارق أصبح 3 أهداف

-علي زين يسجل الهدف الـ27 لمصر والنتيجة أصبحت 27\25

-تصويبة قوية رائعة من أحمد هشام دودو والفارق أصبح 4 اهداف

-أكرم يسري يسجل من الجانب الأيمن لمصر والفارق أصبح 5 أهداف

-الفارق أصبح 6 اهداف بعد تمريرة من دودو سجلها أكرم يسري

-أكرم يسري يسجل الهدف الـ32 لمصر من رمية جزائية

-محمد طارق يسجل أول أهدافه مع المنتخب في المباراة والنتيجة 33-25

-محمد طارق يسجل أول أهدافه مع المنتخب في المباراة والنتيجة 33-25

-الأرجنتين تسجل الهدف الـ26 ثم أكرم يسري يسجل للفراعنة والنتيجة تقدم مصر 34-26

-الأرجنتين تسجل هدفا في الثواني الأخيرة

نهاية المباراة بفوز المنتخب المصري بنتيجة 34\27 وتأكد وصوله إلى الدور بع النهائي لبطولة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.