تكليف الشئون القانونية.. الأهلي يقرر فسخ تعاقداته مع هذه الأكاديميات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الأخير فسخ التعاقدات المبرمة مع الأكاديميات الخاصة للكاراتيه.

ووفقا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، مجلس الإدارة كلف الشئون القانونية بالنادي باتخاذ كافة الإجراءات نحو هذا القرار وحفظ حقوق النادي المادية والأدبية.

جاء قرار مجلس إدارة النادي بناءً على المذكرة المقدمة من خالد فضل، رئيس جهاز الكاراتيه التي طلب فيها فسخ التعاقد مع الأكاديميات الخاصة للكاراتيه مع إعادة النظر في كل الأمور المتعلقة بذلك لدعم مستقبل اللعبة في النادي.

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