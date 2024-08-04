بصورة الاحتفال.. علي زين يعلق على تأهل منتخب اليد لربع نهائي أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعرب علي زين لاعب المنتخب المصري لكرة اليد، عن سعادته الشديدة بعد تأهل الفراعنة لربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية التي تقام حاليا في باريس.

ونشر علي زين صورة لاحتفال لاعبي المنتخب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتب: "الحمدلله نهاية دور المجموعات والتأهل إلى ربع نهائي الأولمبياد".

ونجح المنتخب الوطني لكرة اليد، في تحقيق فوز كبير على حساب منتخب الأرجنتين بنتيجة 34\27، وتأهل إلى ربع نهائي بطولة دورة الألعاب الأولمبية باريس بشكل رسمي، حيث يحتل وصافة المجموعة الثانية.

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