جنش يجري جراحة عاجلة.. والطبيب يكشف فترة غيابه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أجرى محمود جنش حارس مرمى مودرن سبورت، جراحة ناجحة في اليد، عن طريق الدكتور أشرف نهاد محرم، في إحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.

وتعرض محمود جنش للإصابة بشرخ في اليد خلال مباراة فريقه أمام الجونة في بطولة الدوري، والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون رد على ملعب خالد بشارة، حيث تجددت إصابته خلال فترة التأهيل.

من جانبه قال الدكتور أشرف محرم في تصريحات صحفية أن إصابة جنش كانت عبارة عن شرخ بالساعد الأيمن وتم علاجه عن طريق الجبس".

وأضاف: "في الأيام الماضية تعرض الحارس المخضرم لانتكاسة حيث تحرك الكسر من مكانه، مما استلزم إجراء جراحة تثبيت مزدوج عن طريق مسمار نخاعي وشريحة ومسامير دون الفتح على الكسر لضمان عودته للملاعب في أسرع وقت".

وأتم الطبيب، أن الحارس سيعود للتدريبات التأهيلية خلال 48 ساعة، على أن يكون متاحًا للمشاركة في المباريات خلال 6 أسابيع ليكون جاهزا للعودة إلى الملاعب مع بداية الموسم الجديد.

اقرأ أيضا:

منتخب مصر لليد يكتسح الأرجنتين ويؤكد صعوده لربع نهائي أولمبياد باريس 2024