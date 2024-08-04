بعد التأهل لربع النهائي.. موعد ومنافس منتخب اليد في المباراة المقبلة بأولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

نجح المنتخب الوطني المصري في التأهل لربع نهائي بطولة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد الفوز اليوم على منتخب الأرجنتين بنتيجة 34\27.

ويحتل المنتخب الوطني المصري حاليا وصافة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بينما يحتل منتخب الدنمارك الصدارة برصيد 8 نقاط، بينما يأتي منتخب النرويج في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويأتي في المرتبة الرابعة المنتخب الفرنسي برصيد ثلاث نقاط، وفي المركز الخامس منتخب المجر برصيد نقطتين وأخيرا الأرجنتين دون نقاط.

موعد ومنافس منتخب مصر لليد

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب المصري لليد، مباراة الدور ربع النهائي يوم الأربعاء المقبل 7 أغسطس، حيث ينتظر الفراعنة، هدية من نظيره الدنماركي في المباراة التي ستجمعه مع النرويج مساء اليوم الأحد.

وفي حالة فوز أو تعادل منتخب الدنمارك مع نظيره النرويج، سيحتل منتخب مصر لكرة اليد، المركز الثاني في المجموعة بشكل رسمي، ويلتقي مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى.

وفي حالة فوز النرويج على نظيره الدنماركي، سيحتل المنتخب المصري المركز الثالث في المجموعة الثانية، ويلتقي مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، التي تضم كل من: السويد ألمانيا، سلوفينيا، إسبانيا، كرواتيا واليابان.

اقرأ أيضا:

منتخب مصر لليد يكتسح الأرجنتين ويؤكد صعوده لربع نهائي أولمبياد باريس 2024

بصورة الاحتفال.. علي زين يعلق على تأهل منتخب اليد لربع نهائي أولمبياد باريس 2024