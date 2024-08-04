"سنواصل القتال من أجل مصر".. ميكالي يوجه رسالة قوية قبل مواجهة فرنسا بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، على استعدادات الفراعنة الصغار، لاكتمال المغامرة في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام حاليا في باريس، في مواجهة فرنسا بالدور نصف النهائي.

وتنطلق مباراة منتخب مصر ونظيره فرنسا، في العاشرة مساء غدا الإثنين، في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري، تصريحات لميكالي، قائلاً: "أنا سعيد بالوصول لنصف النهائي، سنواصل القتال من أجل مصر".

وأوضح "ميكالي": "هدفنا إسعاد الشعب المصري، حلم الميدالية الأولمبية لا يزال ممكنا وسنفعل كل شيء من أجل تحقيقه".

اقرأ أيضا:

منتخب مصر لليد يكتسح الأرجنتين ويؤكد صعوده لربع نهائي أولمبياد باريس 2024

بصورة الاحتفال.. علي زين يعلق على تأهل منتخب اليد لربع نهائي أولمبياد باريس 2024