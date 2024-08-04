شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل ممثلًا للأهلي فى مؤتمر وزير الخارجية غداً والان مع تفاصيل الخبر

يشارك طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الاهلى ورئيس لجنة العضوية، ممثلًا عن النادي الأهلي في الجلسة الخاصة بالتيسيرات والمزايا للمصريين فى الخارج المقررة غدًا ضمن المؤتمر الذي تعقده وزارة الخارجية بهذا الخصوص.

ويشارك قنديل على رأس وفد من النادي الأهلى يضم محمد عقيل، القائم على إدارة التسويق بالأهلي، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها النادي من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين، والسفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

ويتحدث طارق قنديل عن قطاع العضوية في فروع الأهلي الأربعة، والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج للحصول على عضوية النادي.