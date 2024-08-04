شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مصرية بالزي الفرعوني فى باريس: "جايين من إنجلترا نشجع منتخب اليد".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 أغسطس 2024 03:24 م

التقى ”الخليج 365” أسرة مصرية ترتدي الزي الفرعوني فى باريس تحرص على تشجيع منتخب اليد فى مباراته أمام الأرجنتين والتي فاز بها فراعنة اليد وتأهلوا لربع النهائي.

وأكدت الأسرة المصرية أنها قادمة من إنجلترا لمؤازرة منتخب اليد فى مباراته اليوم، وأبدوا سعادتهم من تفاعل الجماهير من كافة أنحاء العالم بالتصوير معهم بالزي الفرعوني.

واستطاع المنتخب الوطني لكرة اليد أن يحتل وصافة المجموعة الثانية بعد الفوز على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 34-27 فى ختام دور المجموعات برصيد 7 نقاط فى أولمبياد باريس 2024، بعد ضمان التأهل إلى ربع النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 26-25، قبل مواجهة الدنمارك أمام النرويج.

الشوط الأول انتهى بنتيجة 15-14 لصالح المنتخب الأرجنتينى، وسط نجاح منتخب اليد فى العودة للتقدم فى الشوط الثانى، ويتحدد ترتيب المجموعة النهائى عقب مواجهة النرويج أمام الدنمارك 8 مساءً.

ونجح منتخب مصر لرجال كرة اليد الوصول للنقطة السابعة بدور المجموعات بعد الفوز على الأرجنتين فى ختام مواجهاته بالدور الأول بـ أولمبياد باريس.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية أمام المجر بنتيجة 35 - 32، قبل أن يخسر أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27، فى ثانى مواجهاته، ثم التعادل مع فرنسا صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 26-26 فى ثالث مواجهات الأولمبياد، وبعدها استعادة الانتصارات أمام النرويج 26/25.