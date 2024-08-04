7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 4 أغسطس 2024 العديد من الأخبار المهمة وأبرزها، إلغاء إنذارات لاعبى منتخب مصر قبل مواجهة فرنسا بنصف نهائى الأولمبياد، الأندية تفتح خزائنها للتعاقد مع لاعبين من القسم الثانى .

إلغاء إنذارات لاعبى منتخب مصر قبل مواجهة فرنسا بنصف نهائى الأولمبياد

فتحت الأندية المصرية خزائنها في الوقت الحالي للتعاقد مع لاعبين سوبر في الميركاتو الصيفى، إلا أن الجميع غير وجهته الموسم الحالى بالتعاقد مع لاعبين من دورى المحترفين والقسم الثانى في إطار ترشيد النفقات، خاصة أن هناك بعض الأزمات المالية التي يعانى منها البعض، واقتناع البعض الآخر باقتراب المستوى الفني بين اللاعبين في الدرجة الأولى والثانية.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع المقاولون العرب باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

يدير مباراة منتخب مصر الأولمبى بقيادة ميكالى أمام فرنسا غدًا الإثنين فى نصف نهائى أولمبياد باريس 2024، طاقم تحكيم يتكون من الحكم الهندوراسي سعيد مارتينيز، يعاونه مواطناه والتر لوبيز مساعد أول، وكريستيان راميريز مساعد ثانٍ والحكم الرابع الكندي درو فيشر، فيما تم تعيين مواطنه ميشيل بارويجن حكمًا خامسًا احتياطيًا.

يعد المغربي أشرف بن شرقي ، جناح فريق الزمالك والريان القطري السابق، أحد أبرز الأسماء التي تتردد على الساحة الرياضية فى مصر مع كل ميركاتو، نظرًا لارتباط جماهير القلعة البيضاء باللاعب المغربي، الذى نجح في ترك بصمة واضحة مع الفريق خلال الفترة التي لعب فيها للزمالك، وفى فترة الانتقالات الصيفية الحالية تردد اسم بن شرقى داخل أروقة نادى الزمالك من جديد، على أمل عودته، فى ظل انتهاء رحلته مع الريان القطرى وأصبح لاعبًا حرًا، الأمر الذى يجعل فرص انتقاله أسهل وأوفر عما إذا كان مرتبطًا بعقد مع أحد الأندية.

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