شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ضد منتخبات أوروبا بالأولمبياد.. تركيا أكبر انتصار وإيطاليا أقسى هزيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر الأولمبي 12 مباراة ضد منتخبات أوروبا في مرحلة خروج المغلوب بالأولمبياد عبر تاريخ مشاركاته، ويعتبر الانتصار ضد تركيا (7-1) الأكبر، بينما الخسارة الأثقل جاءت أمام إيطاليا (3-11) وكلاهما فى نسخة أمستردام 1928.

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي بنظيره الفرنسي غدا الاثنين، في إطار الدور نصف النهائي لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى نصف نهائي الأولمبياد بالفوز على باراجواي بفضل ركلات الترجيح (5-4)، عقب نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1)، بينما تأهلت فرنسا إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 لكرة القدم بعد الفوز على الأرجنتين بنتيجة (1-0).

استطاع منتخب مصر الأولمبي تحقيق 3 انتصارات فقط ضد منتخبات أوروبا في مراحل خروج المغلوب، مقابل 9 هزائم، وسجل الفراعنة الفوز الأخير في نسخة أمستردام 1928 ضد منتخبي تركيا والبرتغال، بينما الخسارة الأخيرة كانت في نسخة لوس أنجلوس 1984 ضد فرنسا.

في سياق متصل، يقترب أحمد سيد زيزو، لاعب المنتخب الأولمبي ، من خوض المران الجماعي للمنتخب اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة فرنسا في نصف النهائي، بعدم تعافيه من الإصابة فى العضلة الضامة التي لحقت به فى مباراة ربع نهائي الأولمبياد والتي انتهت بالفوز على باراجواي بركلات الترجيح.

زيزو اشتكى من إصابة فى العضلة الضامة، وكان يريد استكمال المباراة ولكن ميكالي طلب خروجه، ويخضع اللاعب لفحص طبي اليوم يتأكد من خلاله القدرة على خوض لقاء فرنسا المرتقب غدا الاثنين.