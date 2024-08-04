شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يُهنئ منتخب اليد بالتأهل لربع نهائي الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تهنئة المنتخب الوطني لكرة اليد، بعد الفوز على الأرجنتين بنتيجة 34-27، في ختام مبارياته بالمجموعة الثانية بدورة الألعاب الأولمبية والتي تضم كلا من" الدنمارك، فرنسا، الأرجنتين، المجر، النرويج" والتأهل إلى ربع نهائي الأولمبياد.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الانتصار خطوة قوية نحو تحقيق إنجاز تاريخي لكرة اليد المصرية، مشيراً إلى أن هذا الفوز يعطي دفعة معنوية كبيرة لباقي الرياضيين المصريين، ويؤكد أن لدينا العزيمة والإصرار لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية، لافتاً إلى أن هذا الانتصار رسالة للعالم أجمع بأن الرياضة المصرية قادرة على المنافسة على أعلى المستويات، مؤكداً أن المنتخب المصري يستحق الميدالية الأولمبية.

وأضاف صبحي، "أشكر جميع الجماهير المصرية على دعمهم ومساندتهم لمنتخبنا الوطني، وأدعوهم إلى مواصلة تشجيع اللاعبين في المباريات القادمة، مشيراً إلى إن هذا الدعم هو وقودنا نحو تحقيق المزيد من الانتصارات."

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضة والشباب، وتعمل على توفير كافة الإمكانيات التي يحتاجها الرياضيون لتحقيق أهدافهم، مشيراً إلى أن هذا الفوز هو دليل على نجاح الاستراتيجية التي تتبعها الدولة في دعم الرياضة المصرية.