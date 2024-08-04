شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات لا تفوتك من فوز فراعنة اليد على الأرجنتين فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 أغسطس 2024 04:45 م

حقق المنتخب الوطني لكرة اليد فوزا مهما على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 34-27 فى ختام دور المجموعات لتحديد مراكز مجموعته فى أولمبياد باريس 2024 ، بعد ضمان التأهل إلى ربع النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 26-25 .



يحيى خالد

وشهدت المباراة تألقا ملحوظا لعدد من اللاعبين، على رأسهم حارس المرمى كريم هنداوى واللاعب يحيى خالد.

الشوط الأول انتهى بنتيجة 15- 14 لصالح المنتخب الأرجنتينى، وسط نجاح منتخب اليد فى العودة للتقدم فى الشوط الثانى، ويتحدد ترتيب المجموعة النهائى عقب مواجهة النرويج أمام الدنمارك 8 مساءً.



إبراهيم المصرى

ونجح منتخب مصر لرجال كرة اليد الوصول للنقطة السابعة بدور المجموعات بعد الفوز على اللآرجنين فى ختام مواجهاته بالدور الأول بـ أولمبياد باريس.



أحمد هشام دودو

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية أمام المجر بنتيجة 35 - 32، قبل أن يخسر أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27، فى ثانى مواجهاته، ثم التعادل مع فرنسا صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 26-26 فى ثالث مواجهات الأولمبياد، وبعدها استعادة الانتصارات أمام النرويج 26/25.



باستور

جانب من المباراة

سيف الدرع

على زين

منتخب اليد أثناء السلام الوطنى