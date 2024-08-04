شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يعتلي صدارة هدافي الأهلي قبل مواجهة المقاولون.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع المقاولون العرب باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويعتلى الفلسطينى وسام أبو علي صدارة هدافي الأهلي برصيد 15 هدفاً، ويحل إمام عاشور ثانياً برصيد 8 أهداف، وفى المركز الثالث الجنوب أفريقى بيرسى تاو برصيد 6 أهداف، بينما يأتي فى المركز الرابع كل من محمود كهربا برصيد 5 أهداف، وفى المركز الخامس حسين الشحات والمغربى رضا سليم برصيد 4 أهداف.

ويتوج الأهلي باللقب المحلي في مباراة المقاولون العرب، بعدة سيناريوهات، أولها الفوز على الذئاب مع تعثر بيراميدز، سواء بالتعادل أو الخسارة أمام زد، وقتها سيرتفع رصيد الأهلي إلى 78 نقطة، ويتوقف رصيد بيراميدز عند 70 نقطة، أو يرتفع حال التعادل إلى 71 نقطة، ويتبقى أمام الفريق السماوي مباراتان فقط، وبالتالي لن يستطيع اللحاق بالأهلي.

أما السيناريو الثاني فيتمثل فى تعادل الأهلي مع المقاولون بجانب خسارة بيراميدز أمام زد، وفى هذه الحالة يحسم الفريق الأحمر أيضا لقب الدوري، لاتساع الفارق مع بيراميدز إلى 6 نقاط مع تفوق الأهلي بالمواجهات المباشرة (3-2 و1-0).

ويحتاج بيراميدز إلى معجزة للفوز باللقب، تتمثل فى انتصاره خلال مبارياته المتبقية ليصل إلى 79 نقطة، بجانب حصد الأهلي 3 نقاط بحد أقصى من 5 مباريات.

ويتبقى للأهلي مباريات المقاولون العرب وسموحة وزد وإنبي ومودرن سبورت، بينما يتبقى لبيراميدز، مواجهات زد والداخلية وطلائع الجيش.