شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة ثنائي المصارعة عبد اللطيف منيع ومؤمن ربيع فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت قرعة منافسات دور الـ 16 لأوزان 130كجم، و60كجم لمنتخبات المصارعة والتى ينافس فيها الثنائي عبد اللطيف منيع ومؤمن ربيع عن مواجهة اللاعبين مع منافسين من تركيا والصين.

من المقرر أن يلتقى عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب فى وزن 130كجم مع لاعب من تركيا، بينما يلتقى مؤمن ربيع مع لاعب الصين فى وزن 60كجم، على أن تقام المنافسات غدا الاثنين فى الثالثة عصر غد.

وأكد عبد اللطيف منيع، لاعب منتخب المصارعة، في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أنه يبذل قصارى جهده خلال المعسكرات والتدريبات التى يخوضها لتحقيق حلمه الذى يسعى إليه طوال السنوات الماضية، وهو تحقيق ميدالية فى الدورة الأولمبية المقامة بباريس، و أن هدفه هو تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية فى الأولمبياد قائلا: "هدفى ذهبية المصارعة في أولمبياد باريس 2024".

وكشف منيع أن الأشهر الماضية والسنوات أيضا كانت عبارة عن جهد شاق واستعدادات جادة حتى يتكلل جهده بتحقيق هدفه وطموحه الذى يسعى إليه لإسعاد الشعب المصرى عامة وأسرته خاصة.

واختتم منيع بأن الاتحاد ووزارة الرياضة لهما دور كبير في دعم اللاعبين، وتذليل أى عقبات لينجحوا في تحقيق أهدافهم وطموحهم، لضمان الاستعداد الجيد للاعبين وتنفيذ الخطة الموضوعة فى طريق الوصول إلى الأولمبياد.