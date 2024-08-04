شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يجرى جراحة ناجحة فى اليد ويعود إلى مودرن سبورت قبل بداية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى محمود جنش، حارس مرمى مودرن سبورت، جراحة ناجحة في اليد مساء أمس، السبت، فى أحد مستشفيات السادس من أكتوبر.

وكان جنش قد تعرض لإصابة خلال مباراة مودرن سبورت أمام الجونة في يونيو الماضى والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون رد على ملعب خالد بشارة، حيث تجددت إصابته خلال فترة التأهيل.

من جانبه، قال الدكتور أشرف محرم إن إصابة جنش كانت عبارة عن شرخ بالساعد الأيمن وتم علاجه عن طريق الجبس، ولكن في الأيام الماضية تعرض الحارس المخضرم لانتكاسة حيث تحرك الكسر من مكانه، ما استلزم إجراء جراحة تثبيت مزدوج عن طريق مسمار نخاعي وشريحة ومسامير دون الفتح على الكسر لضمان عودته للملاعب في أسرع وقت.

وأكد الدكتور أشرف محرم أن الحارس سيعود للتدريبات التأهيلية خلال 48 ساعة، على أن يكون متاحًا للمشاركة في المباريات خلال 6 أسابيع ليكون جاهزا للعودة إلى الملاعب مع بداية الموسم الجديد.

وشارك الحارس صاحب الـ 37 عاماً خلال الموسم الجاري مع مودرن سبورت في 30 مباراة؛ حيث حافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة منها.