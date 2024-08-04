شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يؤازر اللاعبين البارالمبيين المؤهلين إلى باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 أغسطس 2024 05:45 م

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على مؤازرة اللاعبين البارالمبيين المصريين المؤهلين لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، علي هامش تنفيذ الندوة التثقيفية عن التغذية السليمة، والجانب النفسي للرياضيين، والمنشطات ومخاطر تناول المنشطات والكود الخاص بالمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات للاعبين والمدربين للبعثة البارالمبية.

تطرق اللقاء للعديد من الجوانب المهمة، مثل برامج التدريب، الاحتياجات اللوجستية، والتحديات التي تواجه اللاعبين.

وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية دور الرياضة البارالمبية في إلهام الأجيال القادمة وتغيير النظرة إلى ذوي الإعاقة، كما وعد بتقديم كافة الإمكانيات المتاحة لضمان مشاركة مشرفة تليق بالبعثة المصرية في باريس.

ومن جانبهم، عبر اللاعبون عن شكرهم وتقديرهم للدعم الذي يلقونه من وزارة الشباب والرياضة، وتعهدوا ببذل قصارى جهدهم لتحقيق نتائج مشرفة لمصر.