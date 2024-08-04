شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس .. منتخب رجال سلاح الشيش يحتل المركز الثامن فى منافسات الفرق والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 أغسطس 2024 05:55 م

احتل منتخب سلاح الشيش للرجال المركز الثامن فى منافسات الفرق بأولمبياد باريس 2024 بعد الخسارة من كندا بنتيجة 45-38 فى تحديد المراكز.

خسر منتخب رجال سلاح الشيش أمام نظيره الأمريكى بنتيجة 45-35 فى ربع نهائى منافسات الفرق بأولمبياد باريس 2024.

كما خسر منتخب مصر للسيدات لسلاح الشيش من الصين بنتيجة 45-18 فى تحديد المركزين السابع والسابع فى أولمبياد باريس 2024.

وحقق البطل المصرى محمد السيد الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجري تيبور أندراسفي في سلاح سيف المبارزة بنتيجة 8-7 ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر فى هذه الدورة.

ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعبًا أساسيًا و5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:

سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.

سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.

سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.

سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.

سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.

سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.