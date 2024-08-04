الامارات | كلباء يتعاقد مع الصربي يوفيتش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي كلباء التعاقد مع الجناح الصربي نيمانيا يوفيتش لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادما من نادي استوريل بريا البرتغالي.

وسبق للاعب يوفيتش (22 سنة) اللعب في نادي بارتيزان الصربي ويعد من المواهب الفنية المميزة، ويذكر أن فريق كلباء اختتم معسكره التدريبي الذي اقامه في سلوفينيا بإشراف المدرب الصربي رازوفيتش.