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الامارات | كلباء يتعاقد مع الصربي يوفيتش

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محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي كلباء التعاقد مع الجناح الصربي نيمانيا يوفيتش لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادما من نادي استوريل بريا البرتغالي.

وسبق للاعب يوفيتش (22 سنة) اللعب في نادي بارتيزان الصربي ويعد من المواهب الفنية المميزة، ويذكر أن فريق كلباء اختتم معسكره التدريبي الذي اقامه في سلوفينيا بإشراف المدرب الصربي رازوفيتش.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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