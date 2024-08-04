الامارات | أول ذهبية عربية في أولمبياد باريس 2024 تُكتب للجزائر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت الجزائرية كايليا نمور العرب الذهبية الأولى في أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد فوزها بمسابقة العارضتين مختلفتي الارتفاع في الجمباز، مانحة بلادها الذهبية السادسة في تاريخ مشاركاتها في الألعاب الصيفية.

ودخلت ابنة الـ17 عاماً المولودة فرنسا ووصيفة بطلة العالم، التاريخ كأول بطلة إفريقية أولمبية في الجمباز بعد تفوقها في النهائي على بطلة العالم الصينية تشيوان تشيو والأميركية سونيسا لي.

وحصلت نمور في النهائي على 15.700 نقطة، مقابل 15.500 نقطة لتشيو و14800 نقطة للي التي أضافت البرونزية إلى ذهبية المسابقة الكاملة للفرق وبرونزية المسابقة الكاملة للفردي في النسخة الحالية.

ودخلت نمور ألعاب باريس بعدما توجت بالعديد من الألقاب، أبرزها فضية مسابقة العارضتين مختلفتي الارتفاع في بطولة العالم في أنتويرب البلجيكية العام الماضي، وأربع ذهبيات هذا العام في سلسلة كأس العالم في باكو (العارضتان مختلفتا الارتفاع)، كوتبوس (العارضتان مختلفتا الارتفاع)، والدوحة (العارضتان مختلفتا الارتفاع والحركات الأرضية).

ورغم أنها متميزة في جميع فئات الجمباز الفني، تبقى مسابقة العارضتين مختلفتي الارتفاع نقطة قوتها التي قادتها إلى دخول التاريخ في مونديال أنتويرب 2023 بعدما باتت أول إفريقية تحرز ميدالية عالمية في هذه الرياضة.

ثم نجحت الأحد في باريس في التفوق على هذا الانجاز بإحرازها الذهبية على الأرض التي ولدت فيها ودافعت عن ألوانها حتى عام 2022 قبل أن تقرر حمل علم بلدها الأم.

ومنحت نمور الجزائر ذهبيتها الأولى منذ أولمبياد لندن 2012 حين أحرز العداء توفيق مخلوفي لقب سباق 1500 م في ألعاب القوى، علماً أنه منح بلاده أيضاً ميداليتيها الوحيدتين بعد أربعة أعوام في ريو 2016 وكانتا فضيتين في 1500 م و800 م، قبل أن تغيب عنها الميداليات تماماً في طوكيو قبل ثلاثة أعوام.