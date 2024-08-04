باريس سان جيرمان يصارع ريال مدريد على ضم نجم النصر

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن دخول نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صراع قوي مع ريال مدريد الإسباني، من أجل ضم نجم النصر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويسعى المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للنادي الفرنسي، في دعم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية بشكل رسمي.

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ووفقا لما ذكره برنامج “الشيرنجيتو” العالمي، فإن المدرب الإسباني طلب من إدارة النادي الباريسي، خلال الساعات القليلة الماضية، الحصول على خدمات إيمريك لابورت خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لتدعيم خط دفاع الفريق في الموسم الجديد، في ظل النواقص التي يواجهها الفريق خلال الفترة الحالية”.

وأشار البرنامج الإسباني، أن نادي أتلتيكو مدريد، لديه الرغبة أيضا في التعاقد مع إيمريك لابورت خلال الميركاتو الصيفي الجاري، والمفاوضات تسير بشكل جيد خلال الفترة الحالية، أيضا للحصول على خدمات اللاعب.

الجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد، لديه الرغبة في الحصول على خدمات إيمريك لابورت خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ولكن بشرط أن يقوم اللاعب بفسخ التعاقد مع النصر، لضمه بصورة نهائية.