توني كروس يحصد جائزة بعد اعتزاله

حصد توني كروس لاعب ريال مدريد السابق جائزة أفضل لاعب ألماني لعام 2024، رغم اعتزاله كرة القدم بنهاية مشوار منتخب بلاده ببطولة يورو 2024.

وكان قد توج توني كروس الموسم الماضي بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا رفقة فريق ريال مدريد، ثم أعلن بأنه سيعتزل كرة القدم بعد نهاية يورو 2024.

ولم يتوج توني ببطولة يورو طوال مسيرته، حيث ودع البطولة من ربع النهائي أمام المنتخب الإسباني.

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وأعلنت اليوم الأحد نقابة الصحفيين الألمانية، عن لاعب العام في الدوري الألماني ومنتنخب ألمانيا، ليحصل عليها توني كروس بالتصويت.

القائمة التي تنافسن على الجائزة من بينهم ألمان وآخرون يتواجدون في البوندسليجا، ولاعبو ألمانيا الذين يلعبون خارج الدوري الألماني.

وتم اختيار توني كروس كأفضل لاعب ألماني في عام 2024، برصيد 285 صوتًا، متقدمًا على فلوريان فيرتز مواطنه ونجم ليفركوزن حامل اللقب بـ(246) صوتًا، وجرانيت تشاكا السويسري بطل الدوري بـ(66) نقطة.