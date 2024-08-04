الزمالك يبدأ مفاوضاته مع نجم بيراميدز

فتح مسئولو نادي الزمالك، قنوات اتصال مع أحد لاعبي فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، من أجل ضمه في الموسم المقبل.

وتسعى إدارة الكرة بالقلعة البيضاء، إلى تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، للعودة للمنافسة على مسابقة الدوري.

وكشفت تقارير صحفية أن هناك تواصلا قد حدث بين أحد مسؤولي النادي ومصطفى فتحي لمناقشة إمكانية ضمه للفريق في الموسم المقبل.

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أوضحت التقارير أن مصطفى فتحي رحب بالعودة لنادي الزمالك، وطالب إدارة النادي بالتواصل مع نادي بيراميدز خلال الفترة الحالية لبحث إمكانية انتقاله للفريق بشكل رسمي في مطلع الموسم المقبل.

وجاء هذا التواصل بناء على رغبة إدارة الكرة في تدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إنبي غدًا الاثنين، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ22.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، حصدها الأبيض من 30 مباراة.