لأول مرة في تاريخه.. ديوكوفيتش يفوز بذهبية التنس بعد الفوز على ألكاراز في أولمبياد باريس

تمكن اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، من الظفر بالميدالية الذهبية الأولمبية لأول مرة في مسيرته الاحترافية في منافسات الفردي بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، مساء اليوم الأحد.

ونجح ديوكوفيتش (المصنف الأول عالميًا)، من الفوز على الإسباني كارلوس ألكاراز في النهائي بمجموعتين دون رد، بواقع (7-6) و(7-6).

وبحسب ِشبكة “أوبتا” المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، فإن ديوكوفيتش أصبح ثاني لاعب في العصر الحديث يتوج بكل ألقاب الجراند سلام والذهب الأولمبي في الفردي والبطولة الختامية، وذلك بعد الأمريكي أندريه أجاسي.

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كما أصبح ديوكوفيتش أكبر لاعب يتوج بالذهب الأولمبي سواء في منافسات فردي الرجال أو فردي السيدات منذ عودة التنس للأولمبياد في نسخة 1988، وذلك بعمر 37 عاما و74 يوما.

وبات ديوكوفيتش خامس لاعب أو لاعبة يتوج بكل ألقاب الجراند سلام والذهب الأولمبي في منافسات الفردي، وذلك بعد شتيفي جراف وأجاسي ورافائيل نادال وسيرينا ويليامز.