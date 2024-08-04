السولية يثير قلق جماهير الاهلي.. صورة

أثار عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قلق جماهير القلعة الحمراء بصورة عبر انستجرام.

ونشر السولية صورة له باللون الأسود عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وهو يميل رأسه إلى الأرض في تعبير عن الحزن.

يأتي ذلك بالتزامن مع الأنباء المنتشرة عن تعثر مفاوضات الاهلي مع عمرو السولية بشأن تجديد عقده خلال الفترة الحالية.

وكشفت التقارير عن خلافات بين إدارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب ولاعب الوسط بخصوص المقابل المادي الذي سيحصل عليه، حيث طلب تقديره ماليًا بالشكل اللائق، خاصة أنه أحد اللاعبين الكبار داخل الفريق.

كما طلب السولية وضع بعض البنود الخاصة داخل العقد ومن ضمنها إلغاء نسبة المشاركة، فضلًا عن رغبة اللاعب في تجديد عقده لمدة عامين بينما تريد الإدارة عام واحد فقط قابل للتمديد.

وينتهي عقد عمرو السولية مع الاهلي بنهاية الموسم الجاري.