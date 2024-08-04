وكيل هشام بكار يصدم جماهير الاهلي بشأن ضم اللاعب

كشف وكيل الظهير الأيسر التونسي، هشام بكار، عن مفاجأة بشأن انضمام اللاعب إلى صفوف الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفة.

بالرغم من الأنباء السابقة عن اهتمام نادي الاهلي بضمه هذا الصيف، إلا أن وكالة “Mir Sport” التركية قد أكدت أن “اللاعب وقع بالفعل وبشكل رسمي مع النادي الصفاقسي التونسي”.

وعلى الرغم من عدم إعلان الصفاقسي أو الاتحاد المنستيري عن هذا الانتقال رسمياً حتى الآن، إلا أنه يبدو أن كل الأمور قد تم حسمها بشأن مستقبل هذا الظهير الأيسر الشاب.

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يُذكر أن بكار البالغ من العمر 23 عامًا قد بدأ مسيرته مع الاتحاد المنستيري في موسم 2019-2020، مما جذب اهتمام العديد من الأندية بخلاف الاهلي، مثل حسنية أغادير ولافال الفرنسي وكان.

في سياق أخر يلتقي الاهلي، اليوم الأحد، بنظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الممتاز.

وتنطلق مباراة الاهلي والمقاولون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.