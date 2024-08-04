الجزائرية كايلا نيمور تحصد أول ذهبية للعرب في أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

نجحت الجزائرية كايلا نيمور في كتابة التاريخ وأحرزت أول ميدالية ذهبية في تاريخ العرب برياضة الجمباز ضمن منافسات أولمبياد باريس التي تقام حاليا.

وحققت البطلة الجزائرية الميدالية الذهبية الأولى للعب خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتفوقت الجزائرية كايلا نيمور على منافستها الصينية التي حلت في المركز الثاني وحققت الميدالية الفضية، بينما توجت البطلة الأمريكية بالميدالية البرونزية.

اقرأ أيضا:

منتخب مصر لليد يكتسح الأرجنتين ويؤكد صعوده لربع نهائي أولمبياد باريس 2024