"حالة غضب شديدة".. قرار جديد من كولر بشأن مستقبل كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، قرار جديد من جانب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق بشأن مستقبل محمود كهربا لاعب الفريق

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365" أن هناك حالة من الغضب داخل الجهاز الفني تجاه محمود كهربا، خاصة وأن كولر يرى أن اللاعب يتصرف بشكل سلبي في مرحلة دقيقة من عمر المسابقة والتي اقتربت من الحسم.

وأضاف: "كولر سوف يحسم موقف محمود كهربا عقب مباراة المقاولون التي ستقام اليوم في بطولة الدوري، مع إمكانية توقيع عقوبة مالية عليه من عدمه، مع تحديد مصيره من الاستمرار".

ويستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء اليوم الإثنين، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ22 لبطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة.

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